U Sloveniji danas rekordan broj novozaraženih: 'Iduća dva tjedna su kritična'

Prof. dr. Lukanovič, ki je težko bitko s #COVID19 dobil, nas je danes pozval k nepodcenjevanju virusa. Virus je med nami, tu bo ostal in se spreminjal. Na to moramo biti pripravljeni. Vzemimo njegove besede resno, upoštevajmo samozaščitne ukrepe in bodimo odgovorni! pic.twitter.com/4ovAhoNfkb