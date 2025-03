U požaru u Kočanima poginuo pjevač, dva člana grupe DNK i njihov fotograf

Pored njih, poginuo je i fotograf grupe DNK, Aleksandar Efremov. Efremov je pratio bend na gotovo svim njihovim nastupima diljem zemlje.

U požaru je ozlijeđen i Vladimir Blažev-Pancho iz grupe DNK, koji je zadobio opekline po licu i šaci te je na potpori kisikom, hospitaliziran u Kliničkom centru u Skoplju.

Broj poginulih u požaru u klubu "Pulse" u Kočanima do sada je 59 osoba, u dobi od 14 do 25 godina, i to iz Skoplja, Štipa, Kočana, Probištipa. Među mrtvima je policajac iz Probištipa koji je te večeri bio na dužnosti u diskoteci, objavio je ministar unutarnjih poslova Panče Toškovski. Za četiri osobe raspisana je tjeralica, no Toškovski nije rekao koliko je osoba do sada privedeno. Od 59 preminulih identificirano je 35 osoba, od kojih je 31 iz Kočana i 4 iz Štipa.

155 ih je hospitalizirano u raznim zdravstvenim ustanovama diljem Makedonje, a dvadeset ozlijeđenih koji su u kritičnom stanju bit će prebačeno na liječenje u Bugarsku, Tursku, Grčku i Srbiju, rekao je danas ministar zdravstva Arben Taravari.