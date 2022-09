[FOTO/VIDEO] Uz rekordne padaline izlila se Dobra; Kupa poplavila podrume u Ozlju; kaos u Petrinji - prokišnjavaju kontejneri, voda ulazi i kroz pod

Čelništvo Hrvatskih voda je na sastanku Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije s državnim službama u subotu u Delnicama izvijestilo da su za područje oko Kupe na snazi redovne mjere drugog stupnja zaštite od poplava. Izlila se i Dobra u Ogulinu, Državni hidrometeorološki zavod javio je, neslužbeno, da je na nekim postajama zabilježena rekordna dnevna količina oborine za rujan, a u Ogulinu čak i apsolutni dnevni rekord za tu postaju otkad postoje mjerenja

U nižim dijelovima Ozlja Kupa se izlila po prometnicama, poljima, vrtovima te ušla u podrume mnogih kuća no uzvodno u Kamanju dolazi do stagnacije razine vode te je izgledno da je vrhunac vodnog vala blizu i da vodostaj više neće znatno rasti, doznaje se u tamošnjem Stožeru civilne zaštite.

Načelnik Stožera Stjepan Basar izjavio je Hini kako vodni val upravo prolazi Ozljem te dolazi do zatvaranja cesta.

"Sada se još može proći samo od Ozlja do Karlovca te od Ozlja do Krašića preko Vrhovca. Kupa se izlila na ceste sela Trg, Levkušje, Zorkovac, kao i od Ozlja prema Kamanju i Jurovskom Brodu”, kaže Basar.

Most kod Hidrocentrale još je prohodan, oko 10 je centimetara je do razine kolnika i samo je pitanje vremena kad će i on biti poplavljen, dodaje.

Ističe kako takva situacija nije viđena od šezdesetih godina prošlog stoljeća no da su sve službe na terenu a vatrogasci pomažu ljudima s ispumpavanjem vode i vrećama s pijeskom.