U očekivanju cjepiva broj umrlih od covida u Velikoj Britaniji premašio 60.000

Velika Britanija, europska zemlja koja je najviše stradala u pandemiji koronavirusa, u očekivanju kampanje cijepljenja koja bi trebala početi idući tjedan a u četvrtak je prešla granicu od 60.000 umrlih

Neki članovi britanske vlade ocijenili su da je izlazak iz EU-a omogućio zemlji da ubrza postupak odobrenja cjepiva prije njezinih europskih susjeda zbog toga što se oslobodila europskih propisa.

Francuski državni tajnik za europsku politiku Clement Beaune rekao je u četvrtak da Velika Britanija zbog brexita nije imala nikakve prednosti u odobravanju prvog cjepiva za covid-19, kao što tvrdi London.

"Velika Britanija nije zbog brexita imala nikakve povlastice u odlučivanju jer je do 31. prosinca potpuno podložna europskom okviru ni u odabiru nekih ubrzanih postupaka", rekao je na tiskovnoj konferenciji francuske vlade o budućoj strategiji cijepljenja u Francuskoj.

Europska agencija za lijekove (EMA) treba se sastati najkasnije 29. prosinca kako bi odlučila hoće li dati uvjetno odobrenje za cjepivo koje je velika američka kompanija Pfizer proizvela u suradnji s njemačkom biotehničkom kompanijom BioNTechom.

Anthony Fauci, čelni stručnjak SAD-a za zarazne bolesti, u četvrtak je kritizirao regulatorna tijela Ujedinjenog Kraljevstva zbog ubrzanog odobrenja Pfizerovog cjepiva proitv covida-19.

"Znate da volim Britance, ono su odlični, dobri su znanstvenici, no samo su preuzeli podatke kompanije Pfizer i, umjesto da su ih doista, doista pozorno provjerili, rekli su OK, idemo to odobriti, to je to", rekao je Fauci na snimci koju su emitirale britanske televizije.

On je rekao da agencija SAD-a nadležna za odobrenje cjepiva vrlo pozorno analizira podatke o cjepivu i ocijenio to primjerenim.

Fauci je upozorio da "već ima dovoljno problema s ljudima koji su ionako skeptični spram cijepljenja" te da zato ne treba brzati i skraćivati postupak.

Unatoč nadi koju ulijeva cjepivo, pandemija covida-19 i dalje hara svijetom.

Više od 1,5 milijuna umrlih od novog koronavirusa službeno je registrirano u svijetu od početka pandemije, a gotovo 65 milijuna je zaraženo, pokazuju podatci koje je AFP objavio u četvrtak navečer.

Od prosinca 2019. kada je pandemija izbila u Kini, u svijetu je umrlo 1.500.038 ljudi a 64.774.705 je zaraženo. Latinska Amerika i Karibi su najgore prošli, sa 452.263 umrlih, prate ih Europa (430.060 umrlih) te SAD i Kanada (286.946).