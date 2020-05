Guverner države New York produžio je do 13. lipnja uredbu o ograničenju kretanja koja je bila na snazi do petka, osim za pet najslabije naseljenih područja te države s 20 milijuna stanovnika.

Uredba koju je u četvrtak navečer potpisao Andrew Cuomo produžuje ograničenje kretanja za grad New York i okolicu, najviše zahvaćene epidemijom novog koronavirusa. Američka gospodarska prijestolnica je registrirala više od 20.000 umrlih od covida-19.