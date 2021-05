U eksploziji u kupaonici ozlijeđen muškarac

U eksploziji koja se dogodila u srijedu navečer u kupaonici stana u Bolničkoj cesti u Zagrebu ozlijeđena je jedna osoba, a kako je izvijestila zagrebačka policija, stanari zgrade su se nakon evakuacije vratili u svoje domove.

Do eksplozije je došlo oko 20,40 sati. Prema prvim informacijama, u početku se pretpostavilo da se radi o eksploziji plina, no naknadno se vidjelo da je došlo do eksplozije nekog električnog uređaja, vjerojatno sušilice rublja. Stanari su bili na kraće vrijeme evakuirani, ali kako eksplozija nije povezana s plinom - vratili su se u stanove.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Kliničku bolnicu "Sv. Duh".

Očevid je u tijeku.