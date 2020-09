U BiH 290 novozaraženih; u subotu otvaraju granice za sve strance s negativnim testom na koronavirus

U Bosni i Hercegovini u petak je potvrđeno 290 novih slučajeva zaraze koronavirusom te šest smrtnih slučajeva, a unatoč velikom broju novozaraženih vlasti liberaliziraju granični režim i najavljuju moguće skraćenje trajanja izolacije zaraženih i oboljelih od COVID-a-19

Po njegovim riječima, to znači da bi pacijenti kod kojih je potvrđen COVID-19 bili izolirani 14 dana, kao i do sada, no obvezna izolacija za osobe koje su s njima bile u kontaktu, a nisu oboljele, smanjila bi se na 10 dana.

U Federaciji BiH još ne razmatraju uvođenje takve mjere.

Ono o čemu je u BiH postignuta suglasnost na razini cijele države je da se temeljem odluke Vijeća ministara BiH od subote granice te zemlje ipak otvaraju za sve strane državljane, pod uvjetom da posjeduju negativni PCR test na virus SARS-CoV-2, koji ne smije biti stariji od 48 sati.

Ta je odluka rezultat zahtjeva turističkog sektora koji je otvaranje granica za strance tražio još u lipnju, no na njegov apel odgovor stiže tek sada. Turizam u BiH pretrpio je katastrofalne štete zbog pandemije koronavirusa, a jedina iznimka je Neum, koji je tijekom cijelog ljeta bio popunjen do posljednjeg kreveta.

Veliki dio turističke industrije u BiH, posebice tijekom ljeta, orijentiran je ka arapskim zemljama, no njihovim je državljanima do sada bio zabranjen dolazak.

Obveza posjedovanja PCR testa ne odnosi se na državljane susjednih zemalja, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji u BiH i dalje mogu ulaziti bez ograničenja, kako je to određeno početkom lipnja.