U Berlinu prosvjed protiv zakona o jedinstvenom uvođenju mjera protiv pandemije

U Berlinu se u srijedu okupilo oko 8.000 prosvjednika koji traže ukidanje mjera protiv širenja pandemije koronavirusa i protive se promjeni zakona o zaštiti od zaraza koji središnjoj vladi daje veće ovlasti u donošenju mjera, o čemu se danas glasa u Bundestagu

Zbog nepridržavanja mjera poput održavanja razmaka i nošenja zaštitnih maski policija je do podneva privela preko 40 sudionika prosvjeda.

Zbog općeg nepridržavanja mjera policija razmatra zabranu daljnjih prosvjeda.

Upravni sud u Berlinu je prije toga potvrdio zabranu nekoliko od više prijavljenih prosvjeda, uz obrazloženje kako je za očekivati da se sudionici neće držati mjera zaštite koje uvjetuju održavanje prosvjeda.

Protivnici mjera žele spriječiti izglasavanje promjene zakona koji bi središnjim vlastima omogućio jedinstveno uvođenje mjera u borbi protiv koronavirusa pri sedmodnevnoj incidenciji višoj od 100.

Do sada su za provođenje mjera bile nadležne savezne pokrajine, što je dovelo do različitog pristupa mjerama od pokrajine do pokrajine.

Za protivnike mjera je posebice sporno uvođenje policijskog sata od 22 do 5 sati.

Izglasavanja zakona većinom demokršćansko-socijaldemokratske vlade očekuje se tijekom dana, a zakon potom još sutra mora potvrditi gornji dom parlamenta, Bundesrat.

