Turudić DORH-u i USKOK-u zabranio izjave za medije: 'Nećete ostati zakinuti'

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u više navrata poručivao je tijelima kaznenog progona da ako imaju nešto javno reći stanu pred mikrofone i to objasne. I sam Turudić je u programu rekao kako je sukladno zakonu DORH dužan izvještavati javnost o svojim aktivnostima kada to nalaže interes javnosti. Na prvoj konferenciji za medije nakon što je preuzeo DORH kazao je kako će se truditi da DORH bude otvoreniji nego što je bio do sada.