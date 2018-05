Turski utjecaj u BiH utemeljen je na Bakiru Izetbegoviću, kad on ode...

Nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odlučio 20. svibnja održati središnji predizborni skup za tursku dijasporu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine (BiH), uoči izvanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj koji će se održati krajem lipnja, odmah su krenule političke rasprave o posljedicama toga poteza, kao i sve većem utjecaju službene Ankare na odnose u BiH

Senada Šelo Šabić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu (IRMO) kaže da BiH kao kompleksna država ima kompleksan odnos sa svim akterima međunarodne politike, uključujući Tursku. No naglašava da, osim dijela bošnjačkih političara, drugi nemaju intenzivne odnose s Turskom.

'Čak i unutar bošnjačkog korpusa to se može reći tek za Stranku demokratske akcije (SDA) i onda unutar stranke za osobnu vezu Bakira Izetbegovića i Recepa Tayyipa Erdogana', ocjenjuje stručnjakinja s Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

U slučaju da Erdogan ne prođe dobro na izborima u lipnju, navodi, to će se sigurno odraziti i na rezultat SDA na općim izborima koji će se održati ove jeseni u BiH.

Međutim autoritarne tendencije koje Erdogan pokazuje u Turskoj teško se mogu pratiti u BiH, i to ne zato što to ne bi željeli, smatra Šelo Šabić, nego zato što je to disfunkcionalna zemlja u kojoj postoji mnogo različitih faktora koji utječu na odnose i u kojoj svi mogu blokirati sve.