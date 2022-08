Tucaković: Po svemu sudeći požari kod Vodica su podmetnuti, stanje je sad puno bolje

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da su, prema dostupnim informacijama, po svemu sudeći požari podmetnuti, s obzirom na to da se radi na dva mjesta koja su udaljena 50-ak metara jedno od drugoga, što istražuje policija

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a pozvao je sve da budu oprezni s vatrom, da svatko tko primjeti nekoga da se igra s vatrom, pali nešto ili se igra s otvorenim plamenom, da to prijavi policiji ili vatrogascima.

'Svi zajedno se moramo potruditi i dati još više napora da do požara i ne dođe. Zaista, molim sve da budu na oprezu i da ne pale vatru, rekao je. Osvrnuo se na kazne za one koji podmeću požare, trenutno iznose 15.000-150.000 kn, kao i zatvorske kazne, no uvijek poziva na još veće i strože kazne, te treba učiniti sve da do požara ni ne dođe, kao što treba voditi računa i o preventivnim mjerama.', rekao je.