Trump želi sporazum o miru u Ukrajini do 8. kolovoza

„I Rusija i Ukrajina moraju pregovarati o prekidu vatre i trajnom miru. Vrijeme je za postizanje sporazuma. Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da se to mora učiniti do 8. kolovoza. Sjedinjene Države spremne su provesti dodatne mjere kako bi osigurale mir“, rekao je visoki američki diplomat John Kelley 15-članom Vijeću sigurnosti.

Trump je u utorak rekao da će Sjedinjene Države početi nametati carine i druge mjere Rusiji „za 10 dana“ ako Moskva ne pokaže napredak prema okončanju rata u Ukrajini.

Kijev i Moskva održali su tri kruga razgovora u Istanbulu ove godine koji su rezultirali razmjenom zatvorenika i tijela, ali bez ikakvog napretka u smirivanju rata koji traje gotovo tri i pol godine.