Trump obilježava prvih 100 dana vladavine: Je li ispunio sva obećanja?

"Bez obzira na to na kojoj političkoj strani netko stoji, da ih upitate, većina ljudi bi rekla da se mnogo toga dogodilo u posljednje vrijeme ", kaže Patrick Malone, profesor javne uprave i politike na American University u intervjuu za DW. Predsjednik, kako kaže, "definitivno od samog početka puca iz svih oružja".

Druga Trumpova vlada dijeli zemlju više nego ikada prije . No koliko je od onoga što je obećao svojim pristašama prije izbora u studenom 2024. američki predsjednik proveo u djelo na početku svog drugog mandata?

Iza toga stoji strategija po kojoj se neprekidnim objavama o ekstremnim mjerama, od kojih mnoge duboko zadiru u demokratske temelje SAD-a, politički protivnici trebaju paralizirati. A građani koji se ne slažu s novim smjerom Bijele kuće zapravo ne znaju protiv čega bi se prvo trebali pobuniti: protiv Trumpovog potpunog ignoriranja klimatskih promjena i njegovih planova za pojačanu eksploataciju nafte? Protiv potkopavanja podjele vlasti koja se događa kada vlada deportira migrante unatoč jasnim nalozima saveznih sudaca da je to nespojivo sa zakonima? Protiv ograničavanje slobode tiska i mišljenja koje se manifestira u protjerivanju neželjenih medija iz Bijele kuće , i kada se nepodobnim znanstvenicima, pa čak i cijelim sveučilištima, uskraćuju sredstva ?

Nema mira u Ukrajini unutar 24 sata

Ako bude izabran, izjavio je Trump u svibnju 2023. na jednom skupu u New Hampshireu, okončat će rat u Ukrajini u tren oka. "Ljudi umiru, Rusi i Ukrajinci. Želim da prestanu umirati", rekao je tada Trump. "I to ću riješiti, to ću riješiti unutar 24 sata."

No rat i dalje bjesni. Trump je u međuvremenu morao priznati da čak ni on ne može okončati sukob u jednom danu. SAD radi na rješenju ali bez usklađivanja s partnerima, pri čemu se približavaju više ruskoj nego ukrajinskoj strani. Već u prvom telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trump je napravio dalekosežne ustupke ruskom agresoru.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doživio je poniženje u Bijeloj kući od Trumpa i njegova potpredsjednika J.D. Vancea, zbog svoje navodne nezahvalnosti. Vojna pomoć Ukrajini je zamrznuta. A nedavno je Trump kritizirao Kijev zbog toga što ustraje na povratku Krima pod ukrajinsku vlast umjesto da poluotok preda neprijatelju u ime mira. Ljudi u Ukrajini, iscrpljeni ratom, reagirali su šokirano na promjenu stava svog najvažnijeg saveznika.

No zabrinuti bi trebali biti i zapadni partneri SAD-a. Trump je više puta dovodio u pitanje odanost SAD-a prema NATO-u. Čak je izjavio da u slučaju napada Putina ne bi branio zemlje članice NATO-a koje, po njegovom mišljenju, ne troše dovoljno na vlastitu obranu. Iako je kasnije povukao tu izjavu, jasno je da se europske zemlje više ne mogu oslanjati na svoje nekadašnje bliske prijatelje u Americi.