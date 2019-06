Trump će se sastati s Kim Jong Unom u demilitariziranoj korejskoj zoni

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se u nedjelju sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom u demilitariziranoj zoni između dviju Koreja (DMZ), objavio je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, potičući nade u oživljavanje zaustavljenih razgovora o nuklearnom naoružanju, prenose svjetske agencije.

Moon je učinio velike napore kako bi se okončala neprijateljstva između SAD i Sjeverne Koreje, igrajući ulogu posrednika u poticanju Sjeverne Koreje da se odrekne nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje sankcija i sigurnosna jamstva.

Ranije je Trump kazao kako i on i Kim žele da do susreta dođe. "To će biti vrlo kratak susret, rukovanje. No to je u redu. Rukovanje znači puno", kazao je Trump na susretu s južnokorejskim poslovnim ljudima, među kojima su bili čelnici Samsunga, Hyundai Motora, Lotte, SK i Poongsan grupe.

On je istaknuo kako ima "dobar odnos" s Kimom, no da je i dalje dug put do postizanja sporazuma kojim će se okončati sjevernokorejski nuklearni program u zamjenu za okončanje sankcija i trajni mir na Korejskom poluotoku.