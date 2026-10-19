Torcidaši iz nazi-kortea prijavljeni su i za 48 seksualnih i krvnih delikata

Paleta kaznenih djela je vrlo široka i proteže se od imovinskih delikata (krađe, provale...), preko zloporabe droga, djela vezanih za oružje, zločinačkih udruživanja, prijetnji, 48 krvnih delikata (pokušaj ubojstva) i seksualnih delikata. Dakako, zastupljeni su neredi na sportskim natjecanjima , piš e Ivanka Toma, novinarka Jutarnjeg lista.

U prekršajnim prijavama zastupljeni su prekršaji protiv javnog reda i mira, zloporabe droge, prometni prekršaji i, dakako, prekršaji vezani uz sportska natjecanja.

Od 23 osobe prijavljene za izgrede u Splitu sudovi su do sada za sedmoricu izrekli pravomoćne presude i to ukupno njih 13. Od tih 13 presuda, tek je njih pet s bezuvjetnom zatvorskom kaznom, jedna je maloljetnički zatvor, jedna novčana kazna i šest uvjetnih osuda.