Topla noć pa promjena vremena - evo kada nas očekuju pljuskovi i grmljavina

Ne posve stabilno vrijeme očekuje se već u srijedu, ponajprije u unutrašnjosti. U četvrtak pljuskovi s grmljavinom stižu i u Istru i Dalmaciju

Na Jadranu uz obalu slab i umjeren burin, potom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 na kopnu, od 21 do 26 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.