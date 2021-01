Tomašević: Plenkovićev današnji istup je deplasiran

Za ocjenu premijera Plenkovića da je oporba izdala Petrinju jer zbog rušenja kvoruma nije donesen zakon o obnovi, čelni čovjek Možemo! Tomislav Tomašević rekao je u subotu u Splitu da je u Glini bio prvi dan, tamo volontirao kao i velik dio oporbe, smatrajući takve izjave deplasiranim

Istaknuo je da nije bilo nikakve potrebe za onim što se jučer dogodilo jer se moglo na kraju glasanja staviti točku oko zakona Hrvatske gospodarske komore (HGK). Po riječima Tomaševića, oporba je rekla da će držati kvorum da se izglasaju svi potrebni zakoni kao što je izmjena Zakona o obnovi Zagreba i okolice, kao i da se dodaju i još dvije županije.

"Nikakvog problema ne bi bilo, no oni su odlučili pokazati mišiće, pa na kraju za to nije bilo kvoruma. Odgovornost je na njima. To je njihova samovolja i tiranija većine. Oni su mogli staviti na kraju glasanja Zakon o HGK i tada su mogli sami srušiti kvorum dok se ne steknu uvjeti, pa to staviti na glasanje kada žele. Znači moglo se sve izglasati što se trebalo izglasati jučer, međutim bili su izrazito arogantni, rekli su da dok su oni vladajuća većina mogu raditi što hoće kao da mi u oporbi ništa ne vrijedimo i kao da i mi nismo dobili povjerenje građana", tvrdi Tomašević.