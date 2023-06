Tomašević o otpadu: 'Nije točno da se povećao iznos koji ide Pripuzovoj C.I.O.S. grupi'

Dodaje da su zadovoljni s onime što su napravili. Ističe ne samo da su grad spasili od ruba bankrota već da su i pokrenuli i brojne projekte koji će se u punoj snazi vidjeti u drugoj polovici mandata. Rekao je da će grad Zagreb iz Fonda solidarnosti povući do kraja ovog mjeseca oko 185 milijuna eura. Istaknuo je i da je grad Zagreb povećao odvoz otpada za 30 posto u samo devet mjeseci.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da jedan mandat nije dovoljan za sve promjene koje su potrebne u Zagrebu. 'Najavljivao i sam i tada prije izbora je ono što me zanima su dva mandata, a s druge strane nisam baš pobornik da se gradonačelnici javljaju i za treći mandat, ipak je osam godina dovoljno, rekao je Tomašević u Dnevniku HRT-a .

Dodao je da je glomazni otpad prije išao tim poduzećima, ali da sada više ne ide. 'Grad sam upravlja glomaznim otpadom. Biootpad je isto išao tim poduzećima, više ne ide. Znači, sve ono što smo mogli staviti kao što smo obećali u gospodarenje gradskih tvrtki smo i napravili. Što se tiče postrojenja za obradu miješanog otpada, za kompostanu i što se tiče sortirnice, mi to ne možemo sami riješiti jer to košta 2 milijarde kuna. Nijedna županija u Hrvatskoj to ne može riješiti i za to postoji država i EU fondovi da se to riješi', objašnjava.

Ističe da nažalost projekti koji su započeti prije njegovog mandata gdje su trebala biti sva tri postrojenja na različitim lokacijama, su promijenjeni jer je Europska komisija promijenila planove prije godinu dana. 'To se više ne može financirati iz Europskih fondova. Sada moramo naći način s Vladom da vidimo koliko će toga doći iz državnog proračuna, odnosno iz Fonda za zaštitu okoliša, a koliko iz EU fondova', kazao je.

Kaže da o tome razgovara s Ministarstvom gospodarstva ono što se sada definira je Nacionalni program za gospodarenje otpadom, koji će se usvojiti do kraja godine. Na pitanje koliko će grad patiti zbog porezne reforme, odgovara da vraćaju stopu koja je bila do sada. 'Smatram da je to socijalno pravilo. Zato što poreza na dohodak i prirez plaćaju oni s većim plaćama, a oni s manjim plaćama ga uopće ne plaćaju. U tom smislu mislim da je socijalno pravednije vratiti tu stopu, nego svima dići jednako cijene komunalnih usluga', kazao je.

Na pitanje hoće li postojati koalicija između SDP-a i Možemo!, Tomašević kaže da vjeruje da će doći do postizborne koalicije. 'Mislim da smo u Zagrebu pokazali da možemo dobro surađivati. S druge strane hoće li doći do predizborne koalicije, to ćemo odlučiti zajedno s članovima stranke i stranačkim tijelima', rekao je za kraj Tomašević.