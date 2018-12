Tolušić: Prošli mjesec isplaćeno 1,1 milijardi kuna avansa poticaja, najviše ikad

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izvijestio je u četvrtak u Hrvatskom saboru kako je prošli mjesec poljoprivrednicima isplaćeno 1,1 milijardu kuna avansa poticaja, što je 'najveći avans ikada isplaćen'

Slažem se, moramo podići svijest građana da kupuju hrvatsko, a ako se netko za to bori onda je to je Ministarstvo, odgovorio je zastupniku Miri Bulju (Most) koji upozorava da se Hrvatska približava uvozu prehrambenih proizvoda u iznosu od tri milijarde kuna, od čega svinjetine više od milijarde kuna.

Ministar se suglasio da hrvatska poljoprivreda treba pomoć. 'Dvadeset godina nije bilo prave politike, moramo nešto mijenjati i mijenjamo', rekao je Ivanu Lovrinoviću (PH) koji je ustvrdio da poljoprivredna proizvodnja od osamostaljenja nije bila manja.

OPG-ovi propadaju, broj mljekara sa nekadašnjih 60 tisuća smanjio se na 3. 750, rekao je zastupnik.

Ministar je, odgovarajući Sonji Čikotić (Most,) 'otkrio kako je dogovorena izrada Startegije razvoja poljoprivrede, koja nije bila izrađena zadnjih 20 godina.

Križanić: Manje nas je nego jučer

Potrebu izrade te Strategije naglasio je i HDZ-ov Josip Križanić koji se osvrnuo i na 'predstavu' koju je u srijedu priredila oporba protiveći se prijedlogu da se o zakonu o poljoprivredi, umjesto u četvrtak ujutro, kako je bilo najavljeno, raspravlja u srijedu poslijepodne

Imali smo predstavu, očekivao sam da će danas sabornica biti puna, no danas nas nema više nego jučer, čak nas je i manje, ustvrdio je Križanić.

Predloženim zakonom o poljoprivredi uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike i stvara okvir za njihovo provođenje.

Osigurava se nastavak provedbe izravnih plaćanja, jasnije se definira zakonski temelj za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane i doniranje hrane, uvode se međunarodni standardi za hranu, Ministarstvo poljoprivrede imenuje se središnjim i koordinacijskim nacionalnim tijelom za poslove vezane uz Codex Alimentarius. Uz navedeno jasnije su propisani i skraćeni rokovi u postupcima registracije i zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.