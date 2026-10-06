Tko ruši novi Maksimir? Ministarstvo povuklo potez kakav nije viđen još od Bandićeve ere

Međunarodni natječaj za novi Maksimir, na koji je pristiglo 88 radova, nakon jednoglasne odluke žirija završio je s tri žalbe DKOM-u. Dvije su podnijeli arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju, no treća je puno zanimljivija - Ministarstvo gospodarstva posegnulo je za zakonskom ovlasti koju je, prema dostupnoj arhivi DKOM-a, posljednji put koristilo još 2012. godine

Međunarodni natječaj, 88 radova, jedan pobjednik, jednoglasna odluka žirija, zadovoljna politika, barem je bila dok se nisu oglasili navijači, i na koncu tri žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). To je, ukratko, sukus trenutačnog stanja trakavice zvane novi stadion u Maksimiru. Nepravilnosti nije bilo, a sad ih ima To da su se DKOM-u žalila dva arhitektonska ureda i nije neka novost jer su oni bili izravno uključeni u proces i odlučili su uplatiti svaki po 66 tisuća eura. Ako im žalbe propadnu, novac su bacili u vjetar. Novost je to da se žalilo Ministarstvo gospodarstva, a ono je nadležno za politiku javne nabave.

Iako je politika tvrdila da je natječaj proveden po pravilima struke, a sam ministar Tonči Glavina (HDZ) dignuo ruku za pobjednički rad, već je dan kasnije bilo jasno da će se natječaj pokušati rušiti. Redali su se ministri jedan za drugim i govorili o nezadovoljstvu krajnjih korisnika, a onda je i sam premijer Andrej Plenković izašao i ustvrdio: 'Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa?' Ako nekom nije bilo jasno što se sprema, tada je shvatio. Ministar Ante Šušnjar (DP), koji je podnio žalbu, otišao je korak dalje pa iznio tvrdnje prema kojima je bilo niz nepravilnosti u samom natječaju, odnosno elemenata koji navodno ukazuju na to da pobjednički rad bitno odstupa od uvjeta natječaja… I sve to nakon što su svi uključeni u proces tvrdili da je sve u redu. Dok se nisu oglasili navijači/glasači nezadovoljni izgledom pobjedničkog rada. Da nisu, nepravilnosti, ako ih ima, ne bi bile ni uočene. Samo dvije žalbe Ministarstva Ode li se u arhivu DKOM-a pa pokuša provjeriti koliko je puta Ministarstvo gospodarstva koristilo mogućnost koju je sada iskoristilo, pronaći ćete, slovima i brojkom, samo dva slučaja. Iz davne 2012. godine. Oba puta radilo se o gradnji pothodnika kod zagrebačkih fontana, kada je gradonačelnik bio Milan Bandić. I oba puta žalba Ministarstva bila je odbijena. No kako i tražilice znaju pogriješiti, upitali smo DKOM o tome, ali odgovor nismo dobili.

Što o svemu misli Toma Plejić, predsjednik žirija koji je ocjenjivao pristigle radove, nismo uspjeli doznati jer na poziv nije odgovorio, kao ni na pisani upit. Nenad Fabijanić, arhitekt koji je bio jedan od devet članova žirija, nakon žestokih istupa posljednjih dana na rečenu temu sada se odlučio na silenzio stampa. 'Do daljnjega ništa ne komentiram o tome', kazao nam je. UPI-2M i de Architekten Cie. Iako još nije javno objavljeno, poznato je da se žalio arhitektonski ured UPI-2M, a on se na natječaj prijavio sa studijem čuvene pokojne arhitektice Zahe Hadid, Zaha Hadid Architects (ZHA). Oni su za 24 sata samo potvrdili da su se žalili, ali nisu željeli otkriti na što točno. Iza UPI-2M-a stoje Berislav Medić, Danijel Malčić i Anamaria Filipović. Ured su 1995. godine osnovali Medić i Malčić, kojima se kasnije pridružila arhitektica Filipović. Prema podacima Fine, koje je danas objavio Jutarnji list, ovaj ured zauzeo je 38. mjesto na listi sto arhitektonskih tvrtki u Hrvatskoj prema prihodima u prošloj godini. Po objavljenim podacima, oni su lani iznosili 1,24 milijuna eura, a ured je imao 19 zaposlenih. Arena Zagreb njihov je najpoznatiji realizirani projekt, u fazi realizacije je i knjižnica Paromlin u Zagrebu, a autori su i projekta Nacionalne dječje bolnice u Blatu, koju tek treba realizirati.

Drugi arhitektonski ured koji se žalio je de Architekten Cie. Iza njega pak stoje Pero Puljiz, Branimir Medić i Sunčana Rapaić. Imaju dvoje zaposlenih, a lani je prihod bio nešto veiše od 50 tisuća eura. Medić i Puljiz osnovali su 1995. godine Medić+Puljiz u suradnji s nizozemskim uredom de Architekten Cie., a 1998. obojica su postala partneri tog svjetski priznatog ureda. Medić je i danas partner u matičnom amsterdamskom uredu. Među njegovim projektima Cie. navodi EDGE Amsterdam West, MARK u Utrechtu, Justus u Amsterdamu, Noorderparkbad, FIRST Rotterdam, urbanistički plan za Mahler4/Zuidas te međunarodne projekte poput Dadong Arts Centra i Saemangeuma.