'žalosna pogreška'

Tisuće putnika bježale s kolodvora: Jedna poruka dovela je do panike

M.Da.

17.10.2026 u 17:19

Njemačka policija
Njemačka policija Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
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Na željezničkim kolodvorima i postajama diljem Hessena, Falačke-Porajnja i Saarlanda emitirano je upozorenje za evakuaciju. Policija i Deutsche Bahn se prepucavaju oko toga je li riječ o ljudskoj grešci ili tehničkom kvaru

Putnici na otprilike 1000 željezničkih postaja i kolodvora u tri njemačke savezne države, ostali su nemalo iznenađen kad je putem zvučnika odjeknulo upozorenje za evakuaciju.

Sve se dogodilo u petak popodne na kolodvorima diljem Hessena, Falačke-Porajnja i Saarlanda. Upozorenje se čulo i na glavnom željezničkom kolodvoru u Frankfurtu, gdje su putnici zamoljeni da napuste zgradu kroz najbliži izlaz, piše Fenix-Magazin.de.

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Kako se čini, riječ je bila o lažnoj uzbuni. Glasnogovornik policije poručuje da je netko u Deutsche Bahnu slučajno pritisnuo krivu tipku, no njegov kolega iz državne željezničke tvrtke tvrdi da je to bio tehnički kvar, jer su sustavi automatizirani. 

"Reproducirana je pogrešna obavijest", izjavio je glasnogovornik, da bi se kasnje tvrtka ispričala zbog “žalosne pogreške”.

DB je potvrdio aktivaciju obavijesti na nekolicini kolodvora u tri savezne države. No, i dalje ostaje nejasno je li riječ o nenamjernoj ljudskoj pogrešci ili tehničkom kvaru. 

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