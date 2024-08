Tim Walz je sve popularniji, može li postati predsjednik? 'On je svojevrsni jednorog'

Walz je dugo zagovornik ženskih reproduktivnih prava, no dok je predstavljao svoj ruralni okrug u Zastupničkom domu konzervativno je branio interese poljoprivrednika i vlasnika oružja.

Walz je 60-godišnji veteran američke nacionalne garde i bivši trener nogometa u srednjoj školi. Izabran je u Zastupnički dom 2006. godine u okrugu inače sklonom republikancima. U donjem domu Kongresa služio je 12 godina prije no što je 2018. izabran za guvernera sjeverne savezne države Minnesote. Na toj je funkciji donosio progresivne politike poput besplatnih školskih obroka, borbe protiv klimatskih promjena, poreznih rezova za srednju klasu i duže godišnje odmore za radnike Minnesote.

Taj se pristup pokazao uspješnim među mladim biračima. David Hogg, suosnivač organizacije koja zagovora kontrolu posjedovanja naoružanja March for Our Lives, opisao ga je kao „odličnog komunikatora”.

Walz je dosad bio relativno nepoznat na nacionalnoj razini, no otkad se počeo spominjati kao potencijalni kandidat, njegova popularnost raste. Kao omiljeni član Kongresa imao je podršku bivše moćne predsjednice donjeg doma Nancy Pelosi, ključnoj u uvjeravanju Bidena da odustane od nove kandidature.

'Walz je jednorog'

Walz je „svojevrsni jednorog”, rekao je Ryan Dawkins, politolog sa sveučilišta Carleton u Minnesoti – čovjek rođen u malom gradu u ruralnoj Nebraski koji je sposoban prenijeti poruku Harris ključnim demokratskim biračima, ali i onima do kojih ta stranka nije uspjela doseći proteklih godina.

Dawkins hvali Walzovu sposobnost dosega do ruralnih birača. Skupina je to koju Bidenova kampanja pokušala doseći investicijama u infrastrukturu i drugim konkretnim mjerama, no bez pretjeranog uspjeha.

Trump je 2016. dobio 59 posto ruralnih glasova, a taj je broj 2020. narastao čak na 65 posto, iako je te izbore izgubio.

Na izborima za guvernera 2022. Walz je dobio 52,27 posto glasova u odnosu na 44,61 posto republikanskog protivnika.

Iako Walz slijedi Demokratsku stranku po nizu pitanja poput legalizacije pobačaja i istospolnih brakova te podrške programu zdravstvenog osiguranja poznatog kao Obamacare, on je poznat i po svojim centrističkim stavovima.

Branio je podršku vlade poljoprivrednicima i vojnim veteranima, kao i prava vlasnika oružja.

Kao guverner donio zakon koji je silovanje u braku učinio kaznenim djelom

Njegova promjena od centrista koji zastupa jedan ruralni okrug u Kongresu do progresivnijeg političara na funkciji guvernera možda se dogodio zbog zahtjeva birača u većim gradovima poput Minneapolisa-St.. Paula. No to ga čini podložnim republikanskim napadima, rekao je Dawkins Reutersu.

„Riskira jačanje nekih od najvećih strahova koje ljudi imaju od Kamale Harris kao liberalke iz San Francisca”, smatra Dawkins. Walz ima spreman protunapad.

Kao guverner Walz je uveo obavezno nošenje maske tijekom pandemije covida-19 te je donio zakon koji je učinio kaznenim djelom silovanje u braku.

Saveznu državu je vodio kroz nekoliko godina proračunskog suficita, do ponovne pobjede na izborima 2022. godine. Tijekom kampanje za te izbore hvalio se podrškom nekoliko snažnih radničkih sindikata.