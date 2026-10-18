Teške riječi splitskog suca: Mržnja je postala 'modus operandi' Torcide, godinama se tolerirala

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u obrazloženju odluke o istražnom zatvoru za osumnjičene torcidaše upozorio je na dugogodišnje toleriranje agresije i govora mržnje na nogometnim utakmicama. Prema informacijama 24sata, sud smatra da nacistički i antisemitski povici tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa nisu bili izolirani incident, nego dio obrasca ponašanja koji bi, bez odlučne reakcije institucija, mogao imati i mnogo teže posljedice.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u obrazloženju odluke o određivanju istražnog zatvora osumnjičenim pripadnicima Torcide posebno se osvrnuo na dugogodišnje toleriranje agresije i govora mržnje na nogometnim stadionima. Kako doznaju 24sata od izvora bliskih istrazi, sud je ocijenio da nacistički i antisemitski ispadi tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa nisu bili izolirani slučaj, nego dio zabrinjavajućeg obrasca ponašanja. Prema informacijama novinara Luke Safundžića iz 24sata, sudac je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 13 osumnjičenika zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. Trojica su izvedena pred suca, dok je desetorica u trenutku donošenja odluke bila nedostupna.

Sud upozorio na dugogodišnje toleriranje mržnje Kako navode izvori bliski istrazi, sud je posebnu pozornost posvetio činjenici da su se sporni događaji odvijali tijekom javnog okupljanja u kojem je sudjelovalo nekoliko tisuća navijača. Tijekom povorke uzvikivane su nacističke i antisemitske poruke, uključujući veličanje Hitlera i Auschwitza te pozive na nasilje prema Židovima. Prema ocjeni suda koju prenose 24sata, posebno zabrinjava to što se nije radilo samo o pojedinačnim ispadima, nego o masovnom uzvikivanju spornih poruka. Osumnjičenici su, prema snimkama priloženima istražnom spisu, većinom bili u prvim redovima povorke, odakle su predvodili navijanje i poticali ostale sudionike da im se pridruže. Sud je takvu aktivnu ulogu i intenzitet iskazane mržnje uzeo u obzir pri procjeni opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. 'Modus operandi' navijačke skupine Prema informacijama 24sata, sud se u obrazloženju osvrnuo i na širi problem navijačkog nasilja, upozorivši da su agresija, vrijeđanje i izražavanje mržnje prema suparničkim skupinama s vremenom postali gotovo uobičajen dio nogometnih okupljanja. Posebno je istaknuto da su se slični povici mogli čuti i na ranijim Hajdukovim utakmicama, ali da takvi slučajevi uglavnom nisu bili procesuirani. Sud je, prema izvorima bliskim istrazi, ocijenio da je takvo ponašanje postalo svojevrsni 'modus operandi', odnosno ustaljeni način djelovanja navijačke skupine. Upravo je takav obrazac, zajedno s visokim intenzitetom iskazane mržnje, bio jedan od razloga zbog kojih je sud zaključio da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic