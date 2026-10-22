Tehnički problemi: Jadrolinijin trajekt Dalmacija neće ploviti do iduće godine

Razdoblje boravka broda Dalmacija u brodogradilištu dodatno je produljeno zbog odluke da se tijekom popravka provede i prethodno planirana tehnička prilagodba motora za korištenje alternativnog goriva, HVO biodizela, dodaju iz Jadrolinije.

Iz Jadrolinije se i spričavaju putnicima zbog nastalih neugodnosti, a svi s kupljenim kartama bit će obeštećeni.

Budući da je motor već rastavljen zbog popravka, odlučeno je istodobno provesti ovu nadogradnju, koja je prvotno bila predviđena za neko od sljedećih remontnih razdoblja. Iako prilagodba zahtijeva dodatno vrijeme zbog nabave specifičnih dijelova, riječ je o tehnički i financijski opravdanoj odluci kojom se postojeće razdoblje popravka koristi i za modernizaciju pogona.

Nadogradnja će omogućiti ekološki prihvatljiviji rad motora, značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova te smanjenje operativnih troškova, uključujući troškove povezane sa sustavom EU ETS. Istodobno se izbjegavaju dodatni troškovi budućih remontnih radova jer neće biti potrebno ponovno rastavljati motor radi provedbe iste prilagodbe, priopćila je Uprava Jadrolinije.

Dalmacija je najveći trajekt u floti Jadrolinije i trenutačno jedini brod namijenjen održavanju međunarodnih linija prema Italiji.

Od uključivanja u flotu 2024. godine Dalmacija je značajno unaprijedila ponudu na međunarodnim linijama, zahvaljujući većim kapacitetima za prijevoz putnika i vozila te brojnim sadržajima koji putnicima omogućuju ugodnije i kvalitetnije putovanje.

Nastavak prometovanja trajekta Dalmacija na međunarodnim linijama planiran je po završetku potrebnih radova.