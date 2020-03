Talijanski gradić s 40.000 Kineza najsigurnije je mjesto u državi

U najvećoj kineskoj zajednici u Italiji, u industrijskom gradiću Pratu, od početka epidemije nema ni jednog zaraženog opakom bolešću, potvrdio je za Slobodu Dalmaciju liječnik opće prakse dr. Vladimir Brakus iz grada Como u Lombardiji, 40 kilometara sjeverno od Milana. U Pratu, inače, živi više od 40 tisuća Kineza, a mnogi su kinesku Novu godinu dočekali u svojoj matičnoj zemlji

Tajna je ovakve bilance u nevjerojatnoj kineskoj disciplini, koja inače odlikuje ovaj narod.

'Mnogi su svoju Novu godinu proveli u Kini, gdje su već prije nego što su vratili u Italiju prošli karantenu. No, nije bila i jedina, jer i nakon dolaska u Prato opet su masovno ušli u još jednu izolaciju. Neki su ih imali i po tri. Čim jedan završi s karantenom, odmah uskače u lanac pomoći drugim obiteljima. Kad odlazi u nabavku, kupuje i za ostale i donosi im to pred vrata. Imaju nevjerojatan način samoobrane, isplaniran do kraja', veli dr. Brakus za Slobodnu Dalmaciju.