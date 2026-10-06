Taksisti ne žele ući u bolnicu na Rebru: Teške pacijente ostavljaju pred rampom

Brojni Zagrepčani, ali i ljudi iz cijele zemlje liječe se u KBC-u Zagreb. Kompleks na zagrebačkom Rebru prometno je solidno povezan. No, prošlotjedni štrajk vozača ZET-a razotkrio je novi problem.

Iako taksisti smiju ući u krug bolnice, pacijente najčešće primaju ili dovoze samo do rampe. To je naročito problematično za teško bolesne i slabije pokretne pacijente.

"Ne koristimo sanitet zato što ona puno vremena provodi u bolnici i onda je moj cilj kao majke da ne smije ni minutu duže biti u bolnici, da mora brzo doma ili u park ili gdje god želi", rekla je za HRT Irena Đurkesac, majka bolesne kćeri s kojom triput tjedno s Trešnjevke taksijem putuje na Rebro.