Taksisti ne žele ući u bolnicu na Rebru: Teške pacijente ostavljaju pred rampom

Taksisti platformi Bolt i Uber odbijaju ući u krug KBC-a Zagreb jer tako gube vrijeme na izlazak iz bolničkog kompleksa i prihvaćanje sljedeće vožnje
Brojni Zagrepčani, ali i ljudi iz cijele zemlje liječe se u KBC-u Zagreb. Kompleks na zagrebačkom Rebru prometno je solidno povezan. No, prošlotjedni štrajk vozača ZET-a razotkrio je novi problem.
Iako taksisti smiju ući u krug bolnice, pacijente najčešće primaju ili dovoze samo do rampe. To je naročito problematično za teško bolesne i slabije pokretne pacijente.
"Ne koristimo sanitet zato što ona puno vremena provodi u bolnici i onda je moj cilj kao majke da ne smije ni minutu duže biti u bolnici, da mora brzo doma ili u park ili gdje god želi", rekla je za HRT Irena Đurkesac, majka bolesne kćeri s kojom triput tjedno s Trešnjevke taksijem putuje na Rebro.
Štednja na vremenu
Zbog ušteda koriste platforme poput Bolta i Ubera, čiji vozači ne žele ući u krug bolnice kako ne bi gubili puno vremena na izlazak iz bolničkog kruga i prihvaćanje druge vožnje.
"Mi ispred zelene zgrade zovemo taksi i nije rijetko da oni dođu, ali stanu na cesti na rampi i onda zovu da l' možemo doći do rampe. Objasnimo zašto ne možemo doći. Neki vozači zaista naprave nekakav kružić, uđu u krug bolnice, ali se često događa da onda otkažu vožnju. Dobijemo nekakvu riječ isprike, ali se ništa ne događa. Ništa se ne mijenja. Ne znam kakve su to sankcije", tvrdi Đurkesac.
Iz Ubera nisu objasnili zašto pacijente ostavljaju na cesti ispred bolnice. Iz Bolta, pak, tvrde da nikad nisu dobili takvu pritužbu, zbog čega apeliraju na korisnike da im ovakve situacije prijave putem aplikacije.