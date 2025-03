'Putin neće ni na što pristati dok se ovo ne dogodi. Bila bi to velika sramota za Rusiju'

Prema tome, bilo kakav dogovor sada da se postigne i na uštrb Ukrajinaca, to neće završiti rat, nego će ga zamrznuti do prve sljedeće prilike kad će ili Ukrajinci dovoljno jačati da pokušaju osloboditi, ili, što je lakše moguće i vjerojatnije, da Rusi nastave sa svojim agresivnim ponašanjem', smatra Akrap napominjući kako s predsjednikom Putinom treba biti usmjeren i ograničen jer je on osoba, ističe, koja je osumnjičena da je počinila najteže ratne zločine .

'Rusija neće pristati na primirje prije povlačenja Ukrajinaca'

'Rusija neće pristati na primirje prije nego ukrajinske snage napuste međunarodno priznati teritorij Ruske Federacije. Jer to je i sramota za Rusiju, a znamo da je jedna od namjera predsjednika Zelenskog odlukom da izvrši tu invaziju bila da ima čim trgovati, da i on, kako bi rekao predsjednik Trump, neke karte u toj igri ima. Dakle, dok ukrajinska vojska bude u Kurskoj oblasti, mislim da Rusija neće biti spremna ni za primirje. Sve ostalo se svodi na ruski zahtjev za međunarodnim priznanjem, ne samo dosad okupiranih teritorija Ukrajine, nego za priznanje da Rusiji pripadaju i oni dijelovi četiri ukrajinske pokrajine koje su pod kontrolom Ukrajine. To je ono što Rusija smatra dugoročnim mirovnim rješenjem. Ja ne mogu pretpostaviti kako će se predsjednik Trump prema tom ruskom zahtjevu postaviti', rekao je Kovačević koji pretpostavlja da je logika Trumpa sljedeća:

'Na Ukrajinu mogu izvršiti pritisak s izgledom da ostvarim očekivani rezultat, a takav pritisak na Rusiju ne mogu. Osobito ako želim da ugovor o miru bude potvrđen na sjednici Vijeća sigurnosti s Ukrajinom. Takav sporazum koji bi prošao, Vijeće sigurnosti ne mogu postići. To je jedan, da tako kažem, cinični pragmatizam koji ne uvažava činjenicu da je Ukrajina žrtva', smatra Kovačević.

'Putin nije spreman za kompromis'

Ukajina je pokazala da je spremna na kompromis. Predsjednik Putin nije', smatra Akrap.

Kaže da postizanje kompromisa u određenoj situaciji na sadašnjem terenu znači da se Rusija mora povući s dijela teritorije Ukrajine koje je okupirala. To traži predsjednik Trump - pola ćete zadržati, pola ćete morati vratiti, Krim će on vidjeti i to je mirovno rješenje. To je mirovno rješenje za jednu i za drugu stranu. U ovom trenutku je Rusija ta strana koja će najvjerojatnije pokušati otezati razgovore i pregovore i koja će s vremenom vrlo vjerojatno doći u situaciju da predsjednik Trump kaže dosta - ili-ili, ili ćete prihvatiti ili ćemo mi pustiti svoje oružje koje imamo u Ukrajini da vas Ukrajina prisili da pristanete na kompromis', rekao je Akrap.