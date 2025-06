Sve više Hrvata želi otići iz Izraela: Veleposlanica pojasnila kako se mogu evakuirati

Potvrdila je to za RTL Danas hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać koja boravi u Splitu.

'Ako netko od hrvatskih državljana ili bilo tko od drugih stranih državljana odluči da želi preuzeti rizik dolaska kopnenim putem do tih graničnih prijelaza to je moguće i mogu nam se javiti. Spremni smo pomoći im u organizaciji prijevoza do tih graničnih prijelaza, olakšanju prijelazu granice i poslije možemo pronaći slobodna sjedala na u pravilu vojnim letovima koje države članice EU od danas šalju u Aman, Akabu, Jordan i Egipat', objasnila Mrđen Korać.