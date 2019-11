'Sve oči su uprte u premijera, a samo su dva moguća rješenja za štrajk'

Profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić za N1 je govorila o štrajku učitelja i komentirala je li 'pojeo' kampanju

'Imamo sindikalne čelnike koji su isti kao 2015. - u Hrvatskoj se mijenjaju Vlade, ali čini mi se da čelnici sindikata uvijek imaju respektabilne pozicije. Njih trojica su u rujnu 2015. pisali pismo tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću. Milanović se izvukao na skorašnje izbore. Vidimo da su naučili priču iz tadašnjeg pokušaja. Sada su ga locirali prije predsjedničkih izbora, ne parlamentarnih - pa premijer ne može reći 'izbori su, ne možemo ništa napraviti'. Ojačali su zahvaljujući valu naroda. Nisu oni postali bolji komunikatori, niti su bolje precizirali temu, to se dogodilo.', kaže Borčić.

'Došlo je do zasićenja. Dogodio se val naroda, val pozitivne nade i emocije da je moguća promjena', rekla je Borčić za N1 , dodajući da je premijer Andrej Plenković podcijenio sugovornike.

Na pitanje što misli o odluci čelnika sindikata da odluka o ponudi Vlade bude na članstvu, na učiteljima i nastavnicama, Borčić kaže:

'Tako je, jako mudro su to odradili. Sada su sve strane u pat-pozicij. Premijer ih je jako podcijenio. Nevjerojatna mi je bila situacija kada je izašao na Markov trg pred prosvjetare, kada su mu podigli transparent. Ne znam tko mu je to savjetovao. Prvo, bio je bez resorne ministrice, koja mora biti uključena u priču. Puno je pogrešaka i kad požar 'postane atraktivan', da citiram premijera, teško ga je ugasiti razumom. Kao da se nezadovoljstvo segmentima ovog društva prelilo na taj štrajk. Pogrešno je sad ići s argumentacijom nekakvih ucjena, da su taoci ovi ili oni, mislim da to ne vodi rješavanju problema', objašnjava Borčić.