Sutra odluka o ulasku ljevice u vlast, NS prijeti izlaskom iz lijevog bloka

Predsjednici tri političke stranke ljevice i lijevog centra iz Bosne i Hercegovine u utorak bi trebali donijeti odluku o tome hoće li prihvatiti ponudu Stranke demokratske akcije (SDA) da postanu dijelom vladajuće koalicije na državnoj i razini Federacije BiH, a čelnik Naše stranke (NS) Predrag Kojović u ponedjeljak je upozorio kako bi eventualno inzistiranje Socijaldemokratske partije (SDP BiH) i Demokratske fronte (DF) da se ipak uđe u vlast značilo i kraj lijevog bloka, jer NS na to sigurno neće pristati

Predsjednik NS te SDP-a Nermin Nikšić i DF-a Željko Komšić ranije su odluku o tome hoće li prihvatiti koalicijsku ponudu SDA najavili do kraja siječnja, no to je ipak prolongirano, a njih bi trojica to trebali učiniti u utorak.

Kojovićeva stranka ranije je donijela odluku kako ni pod kojim uvjetima neće u koaliciju čiju bi osovinu, uz SDA, činili i HDZ BiH te Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Komšić je pak kazao kako će DF tu odluku prepustiti SDP-u kao najvećoj stranci ljevice, a lider SDP-a Nikšić potvrdio je kako se u njoj lome koplja između dvije struje od kojih je jedna za ulazak u koaliciju a druga za ostanak u oporbi.

Pojasnio je kako je riječ o sukobu starijih 'iskusnijih' kadrova i mlađih, koji ne žele nikakvu suradnju s najvećim nacionalnim strankama.

SDA je svoj poziv Bosanskohercegovačkom bloku ranije pojasnila potrebom uspostave balansa s tvrdim nacionalističkim politikama koju vode HDZ BiH i SNSD, potvrdivši kako su u najvećoj bošnjačkoj stranci odlučili da će u svakom slučaju koalirati sa strankama koje vode Dragan Čović i Milorad Dodik, ali im trebaju saveznici koji bi amortizirali njihove pritiske.

Čelnik Naše stranke Kojović je pak istaknuo kako je u BiH godinama na djelu prijevara građana koji su željeli nezavisnu, demokratsku i sekularnu državu ravnopravnih građana i naroda, a umjesto toga su dobili 'oligarhiju koja svoj kriminal krije iza nacionalističke dimne zavjese'.

'Ukoliko se neki od partnera odluče ići u koaliciju sa HDZ-om, SDA i SNSD-om, oni samim tim izlaze iz Bosanskohercegovačkog bloka. I naravno, ne može se očekivati da ih Naša stranka podrži u tome', kazao je Kojović.

Blok NS-SDP-DF do sada je uspio uspostaviti vlast bez suradnje s nacionalnom strankama samo u Sarajevskoj županiji, a njihova nastojanja da to učine u bar još tri od deset županija unutar Federacije BiH su propala jer je tamo SDA uspjela okupiti većinu u suradnji i s drugim manjim strankama ili HDZ-om što je, primjerice, slučaj u Zeničko-dobojskoj županiji.