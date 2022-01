Stručnjak za sigurnost iz Beograda o potrazi za mladim Splićaninom: 'Bojim se kako će ovo završiti'

Za snimku gdje se vidi muškarac koji pliva u Savi, Spasić kaže da je vrlo velika vjerojatnost da je i na njoj Matej jer je u početku postojala informacija da se spustio stepenicama i poskliznuo

"Nalazimo se trenutno na mjestu gdje se Mateju gubi svaki trag. To je mjesto koje je sada pod reflektorima, ali je inače dosta mračno i koristi se za zabavu. Dosta skriveno, čak i apokrifno, upravo zbog rijeke. Ovaj slučaj je veoma potresao Srbiju. Srpska policija je jako sposobna policija i ona će to odraditi kako treba", objasnio je stručnjak za sigurnost.

Signal Matejeva mobitela

Matejev mobitel je izgubio signal u trenutku kada je on zadnji put viđen.

"Posebno je zanimljiv taj signal mobitela. Kod nas stručnjaka je izazvalo nedoumicu to da li Matejev broj nije dostupan ili mobitel. U ovom slučaju to je bio mobitel. To znači da je moguće da se njegov mobitel nalazi u Savi, da je bačen u rijeku, da je uništen. Kada mobitel nema više signala to znači da apsolutno više nije u funkciji. To ukazuje na činjenicu da ga je ili on sam bacio ili da su naše pretpostavke točne pa da se on sam na kraju vratio u Savu", izjavio je Spasić.

Za snimku gdje se vidi muškarac koji pliva u Savi, koju Matejev otac nije ni mogao potvrditi jer je snimljena iz daleka, Spasić kaže da je vrlo velika vjerojatnost da je i na njoj Matej jer je u početku postojala informacija da se spustio stepenicama i poskliznuo.