Stravična nesreća kod Požege: Audi udario u betonski most, vozaču nije bilo spasa

Informaciju o tragediji potvrdili su iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske, piše Požega.eu.

Iz zasad neutvrđenih razloga vozilo je sletjelo s kolnika i silovito udarilo u betonski most.

U automobilu se nalazio muškarac star oko 50 godina, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Mještane probudio snažan udarac

Mještani koji su prvi priskočili u pomoć ispričali su da ih je tijekom noći probudio snažan prasak.

‘Čuli smo strašan udarac koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli’, kazali su očevici za Požega.eu.

Ubrzo su na mjesto nesreće stigli drugi prolaznici, vatrogasci i djelatnici hitne medicinske pomoći, no vozaču nije bilo spasa.

Mještani upozoravaju na prebrzu vožnju

Stanovnici Kujnika tvrde da je riječ o dionici na kojoj se često vozi velikom brzinom te da prometne nesreće na tom području nisu rijetkost.

‘Ovdje se vozi kao da je autocesta. Brzine su velike, a nesreće nisu rijetkost. Bilo je samo pitanje vremena kada će se dogoditi ovakva tragedija’, rekla je jedna od mještanki.

Policija utvrđuje okolnosti

Policijski službenici obavljaju očevid na mjestu nesreće.

Više informacija o uzroku slijetanja vozila i okolnostima u kojima je vozač smrtno stradao bit će poznato nakon dovršetka očevida i objave službenog policijskog izvješća.