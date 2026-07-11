tijekom jutra

Strašna nesreća u Zagorju: Poginuo tijekom rušenja stabla u šumi

M. Šu.

11.07.2026 u 17:32

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Boris Scitar
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Pedesetdevetogodišnji hrvatski državljanin poginuo je u subotu ujutro u šumi kod Klimena tijekom rušenja stabla. Do nesreće je došlo kada se stablo tijekom rezanja motornom pilom raskolilo, a odlomljeni dio pao na muškarca i usmrtio ga na mjestu.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima tijekom radova u šumi.

Prema informacijama policije, 59-godišnjak je motornom pilom rušio stablo kada je došlo do njegova raskola.

Odlomljeni dio stabla pao je na muškarca koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

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