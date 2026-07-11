Strašna nesreća u Zagorju: Poginuo tijekom rušenja stabla u šumi

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima tijekom radova u šumi.

Prema informacijama policije, 59-godišnjak je motornom pilom rušio stablo kada je došlo do njegova raskola.

Odlomljeni dio stabla pao je na muškarca koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.