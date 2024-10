Što Elon Musk želi svijetu? U dogovoru s Trumpom razbacuje se milijunima i poklonima

Elon Musk obećao je dati milijun dolara dnevno registriranim glasačima u američkim 'swing' državama koji potpišu peticiju njegova America Paca za podršku Prvom i Drugom amandmanu. Dodijelio je prvu nagradu na skupu u Pennsylvaniji, a drugu u nedjelju. Kaže da će to činiti sve do izbora 5. studenog. No njegov štos je potencijalno nezakonit, kažu stručnjaci