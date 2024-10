Bačić otkrio kako misli suzbiti muljaže oko priuštivog stanovanja

'Imam enormno iskustvo sada već s pozicije obnove Sisačko moslavačke županije gdje smo u godinu dana omogućili gradnju, pa recimo, 1000 stanova u višestambenim zgradama. I na tom iskustvu sada ćemo ići u izmjene zakona kako bismo ubrzali i izvan prostora koji je bio zahvaćen samim potresom. Prema tome, to je namjera, a s obzirom da će to ipak trajat, predložili smo i program priuštivog najma gdje uspostavljamo javno privatno partnerstvo. Mi smo si zadali jedan vrlo optimistični broj od 9000 stanova koji bi u iduće tri, četiri godine mogli angažirati. Ono što je važno, mi kroz javno privatno partnerstvo jamčimo vlasniku stana, najmodavcu, da će mu najam biti siguran, da će mu se stan vratiti u ispravnom stanju, da on neće morati brinuti je li njemu najmoprimac platio mjesečnu najamninu. Dakle, on neće o tome brinuti', rekao je Bačić u emisiji RTL Danas.