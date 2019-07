Stiže velika promjena, pripremite se na olujna nevremena s tučom

Nakon niza pretežno suhih, sunčanih i iznadprosječno toplih dana, uglavnom i vrućih, i to u dijelu Hrvatske kao rijetko kada u ovom dijelu srpnja, u petak je počelo nestabilno razdoblje, koje će se nastaviti i u sljedećem tjednu. Stoga smo već imali, i imat ćemo još češće i žešće - ne samo pljuskove i grmljavinu, nego i mjestimična olujna nevremena, pa i s tučom

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom sunčano, no i dalje nestabilno, pa uz razvoje oblaka treba računati na pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Bit će i dalje iznadprosječno toplo, uz jutarnju temperaturu od 19 do 22 °C, te poslijepodnevnu vrućinu od 30 do 33 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, uz mjestimične razvoje obaka i pljuskove s grmljavinom - vjerojatnije, a moguće i izraženije, u sjevernijim područjima. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, a najviša će temperatura ponovno doseći i 33 °C.

Vrućina će prevladavati i na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima, uz pretežno sunčano vrijeme, prema kraju dana uz porast naoblake, a već poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Istri i zaleđu Rijeke. Puhat će većinom umjereno jugo, uz umjereno valovito more, osobito prema otvorenom moru.