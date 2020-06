Stipe Mesić prokomentirao kampanju i ocijenio tko ima najviše šanse na izborima

Bivši predsjednik Stjepan Mesić u RTL Direktu je komentirao šanse stranaka na predstojećim izborima

Vi ste u predsjedničkoj kampanji rekli da će se za gospodina Škoru još čuti, da neće stati na predsjedničkim izborima.

Ja sam to i rekao za njega. Obrazovan je, doktor je ekonomije, ima poduzeće, ima iskustva u realnoj privredi i iskustva u diplomaciji i zakonodavstvu. Njegov početak je meni više obećavao. Ovo sada je skupio 's konca i konopca', tako da od toga neće biti puno sreće.

Za koga biste rekli da će imati sreće?

Situacija se sada dobro razvija za SDP. Oni su se konsolidirali poslije onog bratoubilačkog rata. Došli su do dobrog programa. Sad bi trebalo malo više napraviti da građani vide koji su to argumenti, platforma, tim...

Mislite da Davor Bernardić ima kapacitet za lidera?

Ja sam protiv toga da predstavnik opozicije, najjače stranke opozicije da ide u sučeljavanje s premijerom, predsjednikom stranke na vlasti. To nije tenis, jedan na jedan. To nije izbor predsjednika Republike, tu se sučeljavaju programi.

Ali netko ih mora prezentirati, ako niste sposobni prezentirati program svoje ekipe...

U tome i jest stvar. Tu se sada sučeljavaju ljudi kao da igraju tenis. Treba davati argumente, davati i brojčane pokazatelje. Ako se nešto obećava, mora se građane uvjeriti da to što se obećava da to bude izvršeno.

Najviše strelica se ispaljuje između Škore i HDZ-a, ali su oni i najizgledniji koalicijski partneri. Vaša prognoza, ako HDZ dobije nekakvu relativnu većinu.

Mislim da neće ići u tom smjeru dogovori. Prije svega, Škorina ekipa ne može dobiti ono što je Škoro dobio na predsjedničkim izborima. To je bio više eksces nego zakonitost. A sada su druge situacije, izbor za parlament su sasvim nešto drugo. Ljudi su više demokratski obrazovani i sigurno da mogu lakše zaključiti tko može situaciju popraviti. Kod nas se radi o tome da situaciju treba popraviti. Društvo se mora popraviti.

Na tom popravljanju društva navodno radi predsjednik Zoran Milanović, tako on kaže, međutim iz HDZ-a poručuju da zapravo radi za drugu stranu, za lijevu koaliciju. Pogotovo je došlo do podbadanja oko HOS-a i njegovog slogana. Izlazi li predsjednik previše iz svojih okvira, svrstava li se previše?

Ne, on je postupio upravo onako kako je bilo potrebno. Naime, moramo prvo reći što je HOS. To je vojna formacija Hrvatske stranke prava. To je otprilike nacistička stranka imala u Njemačkoj kad je formirala SS. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, HOS, Hrvatske obrambene snage, nije imao cilj današnju Hrvasku. Današnja Hrvatska je stvorena u Narodnooslobodilačkoj borbi. ZAVNOH je stvorio ovu Hrvatsku i ove granice.

Mnogi kažu da bi za Hrvatsku bila najbolja velika koalicija HDZ-a i SDP-a. Je li vrijeme za to?

Ovisit će to o ukupnim rezultatima izbora. Nitko od njih to neće priznati ni u vrhu HDZ-a ni u vrhu SDP-a, ali ako ni jedni ni drugi ne budu imali dovoljno kaolicijskog potencijala, onda da se ne bi išlo na nove izbore, bit će jedina logika da se ide na veliku koaliciju, da se podijele resori, da se utvrdi strategija i da svatko odgovara za svoj resor i da se Hrvatska pokrene iz ove žabokrečine u kojoj se nalazi. To nije samo žabokrečina nego povratak negdje u 19. stoljeće, a negdje povratak u rat.

Dakle, koalicija je moguća. Vaš kolega i politički supranik, Vladimir Šeks, ali i suborac, danas je rekao da je u politici bitna jedino pobjeda. Je li to doista samo narav politike?

Nije svejedno, glavno da se pobijedi. Glavno je, ali što je rezultat te pobjede. Može se pobijediti na rasizmu, pobijediti na nekim idejama koje mogu zaluditi jedan dio ljudi, ali što ta pobjeda znači? Ona je samo za jedno vrijeme, ona će se kompromitirati i ići će se opet prema jednoj normali, zaključio je Mesić u RTL Direktu.