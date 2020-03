Sprema se popis stanovništva: Doznajte kako postati popisivač i koliko možete zaraditi

Na popisu stanovništva bit će angažirano oko 8000 popisivača, 1250 kontrolora, 200 instruktora i 45 koordinatora, a bit će angažirani i članovi županijskih popisnih povjerenstava, članovi ispostava i popisnih centara. Sveukupno bi na popisu na terenu bilo angažiran oko 10 000 ljudi, otkriva Damir Plesac iz Državnog zavoda za statistiku

Od 830.000 građana koliko je barem jednom koristilo sustav e-građanin, Plesac bi bio zadovoljan kad bi se 20 posto građana popisalo kroz e-građanin. 'Što se više ljudi popiše putem interneta, potrebno je manje popisivača na terenu, a to pojeftinjuje cijeli proces', kaže Plesac.

Govoreći o tome koliko mogu zaraditi popisivači, Plesac kaže kako bi u slučaju da se popisuje tročlano kućanstvo, popisivač će zaraditi minimalno 30 kuna, a ako se to kućanstvo samopopisuje to će stajati manje od 10 kuna. Procjenjuju da bi prosječno jedan popisivač mogao zaraditi od 5000 do 6000 kuna. 'Što više osoba popiše, to će više i zaraditi', rekao je.

DZS će javno oglasiti najvjerojatnije u veljači sljedeće godine da se potrebno prijaviti kao popisivač za popis stanovništva. Osoba mora biti punoljetna, sa završenom srednjom školom i osnovama rada na računalu. Tada mora slušati instruktažu i položiti ispit pa tek nakon toga postaje popisivač.