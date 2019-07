Sparno i sunčano prije nove promjene vremena. Evo kada i gdje dolazi

U utorak će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. Na kopnu sparno, ujutro mjestimice magla, a prema večeri i u noći na srijedu lokalno pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjeverozapadu i u gorju

U cijeloj će zemlji biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne. U većem dijelu unutrašnjosti će to biti uglavnom zbog sparine, a na Jadranu ponajviše zbog još uvijek visokih temperatura zraka. Najteže će biti bolesnicima od krvožilnih i srčanih bolesti i astmatičarima, pa njihovu terapiju treba prilagoditi otežanim vremenskim prilikama. Moguća je nesanica i iscrpljenost i kod manje osjetljivih skupina ljudi, pa se svima preporuča ne izlaziti u najtoplijem dijelu dana, te primijeniti i druge mjere za zaštitu od vrućina.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura koja će sredinom dana prolazno oslabjeti, a na jugu uglavnom umjeren sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura od 18 do 23, duž obale i do 25, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 unutrašnjosti, na moru od 31 do 35 °C.