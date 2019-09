Španjolska sve bliže novim izborima, nema dogovora oko lijeve koalicije

Španjolska se u petak približila prijevremenim izborima nakon što dvije lijeve stranke, vladajući socijalisti i manji Unidas Podemos, nisu postigle sporazum o formiranju vlade baš kao niti prije dva mjeseca.

Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE), premijera Pedra Sáncheza, u travnju je na izborima dobila najviše glasova no nedovoljno za samostalno sastavljanje vlade. Ukoliko do 23. rujna ne dobije podršku ostalih stranaka, Španjolci će na nove izbore u studenom.

U četvrtak su PSOE i srodni Unidas Podemos održali sastanak u Madridu no nakon gotovo pet sati razgovora iza zatvorenih vrata njihove pozicije su ostale udaljenije nego su bile u lipnju. PSOE odbija koalicijsku vladu pa je Unidas Podemosu ponudio mjesta u državnim institucijama, ali ne i u vladi i ministarstvima. U lipnju im je ponudio tri ministarstva što su oni odbili smatrajući to nedovoljnim. To im sada više ne nudi.

Unidas Podemos je u petak nakon sastanka ustvrdio da PSOE niti ne želi sporazum nego odvesti Španjolsku na nove izbore. Tvrde da je Sánchez već počeo predizbornu kampanju. Napominju i kako su već bili učinili mnoge ustupke, poput onoga da njihov čelnik Pablo Iglesias ne bude u vladi.