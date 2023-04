Španjolci na mukama: Suočavamo se s užasnim manjkom radnika u ugostiteljstvu

Toribio kaže da su zaprimili 200 prijava za rad tijekom Velikog tjedna, no da njima ne mogu pokriti niti 70 posto potreba za radnicima.

Direktor španjolske udruge ugostitelja Jose Luis Yzuel žali se pak na agencije koje posreduju u zapošljavanju.

"Ne pronalaze nam dovoljno ljudi", napominje. Yzuel dodaje da ugovori koje nude potencijalnim konobarima, kuharima i ostalom osoblju ispunjavaju "stroge kriterije".

Španjolska, jedna od vodećih svjetskih turističkih destinacija, suočava s nedostatkom radnika u trenutku kada očekuje masovni priljev gostiju. Mnogi prethodnih godina nisu mogli putovati zbog restriktivnih mjera uvedenih zbog koronavirusa pa sada žele to nadoknaditi.

U primorskom gradu Alicanteu procjenjuju da će kafići idućih dana biti 90 posto popunjeni, no nespremni dočekuju goste.

"Nećemo moći uslužiti sve goste jer naprosto nemamo dovoljno zaposlenika", kaže Irene Mas, dopredsjednica tamošnje udruge ugostitelja APEHA.

"Izuzetno je teško naći radnike pa je ovo sada ozbiljan problem", dodaje.

Yzuel iz udruge ugostitelja smatra da će kafići i restorani morati maknuti neke stolove kako bi mogli uslužiti goste.

Moguća i pomoć iz susjednog Maroka

Bojeći se kako bi se nedostatak radnika mogao preliti i na ljeto, udruga ugostitelja u primorskom gradu Cadizu predložila je dovođenje radnika iz susjednog Maroka.

Španjolski sindikat tvrdi pak da nije problem u nedostatku radnika u Španjolskoj nego u lošim uvjetima rada u kafićima i restoranima.

"Ljudi radije traže posao u drugim sektorima jer se u ugostiteljstvu radi prekovremeno, nema slobodnih vikenda, pa je teško pomiriti to s obiteljskim životom", kažu u sindikatu.

EFE je objavio prepisku sa stranice "Ja sam konobar" (Soy camarero) na Twitteru.

Ondje neimenovani šef ugostiteljskog objekta navodi da je plaća od 1.000 do 1.100 eura, a radno vrijeme od 11 do 17 sati te od 20 sati do zatvaranja objekta oko 00.30 sati.

"Puno hvala, no ropstvo je ukinuto u Španjolskoj godine 1837.", napisala je neimenovana osoba koja se interesirala o uvjetima rada ondje.