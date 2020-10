Slovenska vlada uvela nove mjere zbog porasta zaraza koronavirusom

Restrikcije u kretanju stanovnika nekih regija, nošenje maske na otvorenom i on-line nastava za dio učenika neke su od mjera koje je u srijedu donijela slovenska vlada kako bi suzbila ubrzano širenje koronavirusa

Zbog rasta zaraza u školama uvode se i promjene u nastavi, pa će se on ponedjeljka nadalje nastava za učenike od petog do završnog razreda osnovne škole obavljati na daljinu, odnosno on-line. Za obrazovni proces na višim školama i fakultetima inače je već na snazi preporuka vlade da se svuda gdje je to moguće sve aktivnosti odvijaju na daljinu.

Slovenija je u utorak zabilježila rekordnih 707 zaraza koronavirusom i još dva smrtna slučaja od posljedica Covida-19, epidemiolozi su zabrinuti brzinom širenja virusa i popunjenošću bolničkih kapaciteta oboljelima. Ocijenjeno je da dosadašnje mjere i restrikcije nisu dale željeni rezultat, pa treba uvesti nove koje bi na snazi mogle biti oko dva tjedna.

Slovenska vlada u srijedu je također prihvatila zahtjev turističkog sektora da tzv. besplatni turistički bonovi koji su građanima podijeljeni radi spašavanja sezone mogu koristiti i početkom iduće godine.

Do sada ih je iskoristilo oko polovice građana,. Zbog rasta zaraza i mogućnosti da dođe do zatvaranja hotela i drugih turističkih kapaciteta zbog epidemije vlada se odlučila za produženje rok za njihovo korištenje na iduću godinu iako ih je po zakonu kojim su bonovi uvedeni njih trebalo iskoristiti najkasnije do kraja ove godine.