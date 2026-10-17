Skandiranje Torcide zaratilo policiju i sudove: 'Iznesite nam točne podatke'

Zbog scena iz Splita, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da sudovi ne procesuiraju sve prijave, dok iz Udruge hrvatskih sudaca smatraju da bi svatko trebao prvo srediti stanje u svom resoru. No, da je dogovor moguće poručila je glasnogovornica udruge, Ivana Bilušić Kujundžić

Zbog antisemitskog i nacističkog skandiranja Torcide na ulicama Splita, zahladili su odnosi između policije i pravosuđa. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović je ustvrdio da do svega ne bi došlo da su brojne policijske prijave procesuirane. "Samo 11 osoba od ovih 14 prema našim evidencijama prijavljeno je za 94 kaznena djela i 273 prekršaja. I što vam to govori? Govori nam da se radi o multirecidivistima", rekao je Božinović. No, iz Udruge hrvatskih sudaca su pozvali na odgovornost svih institucija, pa tako i policije. "Pozivamo ministra Božinovića da prestane s praksom javnog pripisivanja odgovornosti sudovima bez potpunih i provjerljivih podataka. Od MUP-a očekujemo da predoči podatke o vlastitom postupanju i pridonese utvrđivanju stvarnih uzroka problema te pronalaženju učinkovitih rješenja", poručili su suci.

Poštivanje procedure Rasprava se nastavila pa je Božinović istaknuo da MUP otvoreno govori o vlastitim postupcima i pogreškama, pa stoga suci ne bi trebali biti zaštićeni od javne kritike. "Mi suci također dijelimo taj osjećaj i zahtjeve građana da sustav i sve institucije koje trebaju reagirati reagiraju brzo i učinkovito, a među njima i mi suci. Pravda treba biti brza i učinkovita u slučajevima u kojima doista postoje elementi prekršaja i kaznenih djela”, poručila je za RTL Danas, glasnogovornica udruge, Ivanom Bilušić Kujundžić. Dodala je i da su suci zgroženi scenama iz Splita, iako smatra da učinkovitost nadležnih institucija treba promatrati kroz zakonske procedure i objektivne pokazatelje. "Nama nije dovoljna samo sumnja ili nagađanje da je netko počinitelj prekršaja ili kaznenog djela. Moramo provesti cijelu zakonom propisanu proceduru, dati priliku okrivljeniku da se brani, ispitati svjedoke i analizirati sve dokaze. Sud može utvrditi nečiju krivnju tek kada zakonito prikupljeni dokazi potvrđuju da je konkretna osoba počinila kazneno djelo ili prekršaj”, objasnila je.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic