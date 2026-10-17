Božinović uzvratio sucima: 'Građane ne zanima što je čija nadležnost'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je kritike Udruge hrvatskih sudaca istaknuvši da je neovisnost sudova neupitna, ali da rad nijedne institucije u demokratskoj državi ne može biti izuzet od javne rasprave kada je riječ o sigurnosti građana i učinkovitom kažnjavanju počinitelja

''Neovisnost sudova je neupitna. Međutim, nitko, pa ni sudovi, ne može biti zabranjena tema u demokratskoj državi. Građane ne zanima što je čija nadležnost. Građane zanima što sustav u konačnici radi'', istaknuo je Božinović u subotu.

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) pozvala je ranije u subotu Božinovića da prestane s pripisivanjem odgovornosti sudovima bez potpunih i provjerljivih podataka, nakon što je Božinović u povodu izgreda uoči utakmice Hajduka i Ajaxa upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka i potrebu za brzim sudskim kažnjavanjem odgovornih. Božinović je u reakciji na UHS naglasio da policija ne izbjegava vlastitu odgovornost, da je svakodnevno dostupna javnosti te da otvoreno komunicira i o propustima u vlastitim redovima. ''Kada utvrdimo da nešto nije bilo dobro u postupanju policije, o tome javno govorimo i izvješćujemo građane. To smatramo svojom obvezom i društvenom odgovornošću. Upravo zato imamo kredibilitet govoriti i o drugim dijelovima sustava, osobito kada postupaju u istim predmetima'', rekao je nakon Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića. Božinović je iznio konkretne podatke iz policijskih evidencija za dosad identificirane i prijavljene počinitelje u Splitu.

''Od 14 osoba koje smo analizirali, njih 11 dosad je prijavljivano za ukupno 94 kaznena djela i 273 prekršaja. Samo jedna od tih osoba prijavljivana je za 30 kaznenih djela i 11 prekršaja, među kojima su djela povezana s drogom, nasiljem i oružjem. Dakle, ne govorimo o bezazlenim prekršajima, nego o višestrukim povratnicima'', upozorio je. Prema podacima koje je iznio, od 94 evidentirana kaznena djela u pet je slučajeva dosad donesena sudska odluka. Izrečene su tri uvjetne i jedna novčana kazna te jedna zatvorska kazna od 11 mjeseci. Božinović je naglasio kako ti podaci otvaraju ozbiljno pitanje učinkovitosti cjelokupnog sustava. Božinović: Ne želim dopustiti slabljenje autoriteta policajaca ''Ne govorimo o tome trebaju li ti ljudi biti osuđeni. O tome odlučuju isključivo sudovi. Ali postupci moraju dobiti svoj sudski epilog, po mogućnosti u razumnom i što kraćem roku. Bez toga nema ni učinkovite individualne ni opće prevencije'', rekao je. Upozorio je da se policija često susreće s istim počiniteljima, dok se takvim skupinama pridružuju i mlađe osobe. ''Ako ljudi uporno ponavljaju kaznena djela, a izostaje pravodoban sudski epilog i odvraćajući učinak sankcija, kakvu poruku time šaljemo društvu? Ne možemo se praviti da to nije problem svih nas'', kazao je. Božinović je posebno upozorio na položaj policijskih službenika koji nerijetko riskiraju vlastitu sigurnost kako bi spriječili nasilje i priveli počinitelje.