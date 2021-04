Sinoćnji potres u Zagrebu bio je jedan od najjačih u zadnjih deset mjeseci

Tlo u Hrvatskoj ponovno podrhtava. Sinoć, nešto iza 23 sata prvo se zatresao Zagreb u potresu snage 3.1 stupanj prema Richteru. I 22. ožujka prošle godine epicentar je bio baš u Markuševcu

U Zagrebu su od ožujka prošle godine zabilježena dva potresa magnitude od 5.0 do pet i pol po Richteru, 11 potresa magnitude od 3.0 do 3.9 po Richteru, 72 potresa magnitude od 2.0 do 2.9 i čak 876 potresa jačine od 1.0 do 1.9 stupnjeva po Richteru. I još mnogo slabijih.