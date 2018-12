Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije: Danko Končar nije rješenje za Uljanik

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pozvao je u četvrtak Vladu te Upravu i Nadzorni odbor Uljanika da odmah, jasno i nedvosmisleno kažu da Danko Končar i njegova tvrtka Kermas energija nisu i ne mogu biti strateški partner koji može financijski pratiti restrukturiranje to pulskog brodogradilišta

'S programom restrukturiranja i dalje se igra ping-pong od Uprave do Vlade, od Vlade do Bruxellesa, od Bruxellesa do Vlade i Uprave Uljanika. Strateški partner u programu restrukturiranja Danko Končar nije partner koji može financijski pratiti restrukturiranje Uljanika', istaknula je predsjednica sindikata Marina Cvitić na konferenciji za novinare u Puli.

Napomenula je kako je Končar već javno rekao da nema namjeru ulagati u Uljanik prvih pet do sedam godina, te da očekuje od Vlade da snosi teret restrukturiranja.

Već ptičice na grani znaju da Europska komisija Končarov program neće prihvatiti

'Uljaniku nije potreban konzultant, njih je i do sada bilo previše. Uljaniku treba partner koji će donijeti svježi novac, a Končar to niti može niti želi. I zato je krajnji rok da Nadzorni odbor i nova Uprava jasno i glasno kažu da se odriču Končara kao strateškog partnera u programu restrukturiranja, jer već ptičice na grani znaju da takav program EK neće prihvatiti', poručila je Cvitić.