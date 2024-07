Sindikalist izazvao gradonačenika Benkovca na dvoboj: 'Neka on bira i vrijeme i mjesto'

Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš rekao je u petak na konferenciji za novinare u Zadru da direktor poduzeća "Benković" Ivan Mitrović i dalje odbija vratiti na posao Darka Erlića i time krši pravomoćnu odluku koju je sud donio prije osam mjeseci.

Tvrdi da je riječ o lokalnom, dubokom primitivizmu i da čelni ljudi poduzeća i Benkovca pokušavaju skriti svoje grijehe.

"Jednostavno ne znam što bih više rekao osim da gradonačelnika Benkovca pozovem na dvoboj. I to kakav god on hoće. Predlažem javni dvoboj, neka on bira i vrijeme i mjesto", poručio je Kiš.

Tvrdi da je već došla kazna za neizvršavanje sudske presude i ovrhe na 2600 eura, a ako ju ne plate sljedeća će biti 3000 i nešto eura.

Oštećeni radnik Darko Erlić, koji je u studenom 2022. dobio otkaz, upitao je je li se borio za takvu državu, koja uopće ne funkcionira.

Pravni savjetnik Novog sindikata za Dalmaciju Vedran Uranija podnio je u ožujku u Zadru protiv gradonačelnika Benkovca i Skupštine društva Benković Tomislava Bulića kaznenu prijavu zbog neizvršenja pravomoćne sudske presude.

Tvrdi da Bulić kao nositelj izvršne vlasti nije osigurao izvršenje pravomoćne sudske presude Općinskog suda Zadar od 28. lipnja 2023. godine kojom je naloženo da se Erlić nakon uručenog otkaza vrati na posao u roku od dva tjedna.