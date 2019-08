Šestero moslavačkih vinara dobili prve G.E.T. STARS oznake za vinarije

Šestero moslavačkih vinara prvi su u Hrvatskoj dobili G.E.T. STARS oznake za svoje vinarije, koje su tako i službeno postaje kategorizirane vinske turističke destinacije

Predsjednik zagrebačke Udruge G.E.T Report Tomislav Stiplošek, rekao je u četvrtak na prigodnoj svečanosti u Vinariji Trdenić u Popovači kako nije slučajno da je akcija počela upravo u Moslavini. To je regija koja je u vinarstvu najviše napredovala. Nakon klonske selekcije i brendiranja autohtone sorte škrlet, sve je više mladih moslavačkih vinara koji uz osjetno podizanje kvalitete svojih vina, gostima uz kušanice nude i druge turističke sadržaje, istaknuo je.

Dodao je da sada za sve proizvođače vina postoji jedinstveni pravilnik, pa svi imaju jednake šanse za plasman vina i razvoj turizma.

"Što je Michelin za restorane, to će za 10 do 15 godina oznake G.E.T. STARS postati za vinarije. Stoga će oznake sa zvjezdicama, koje se mogu dobiti, ali i izgubiti, biti jamstvo za kvalitetu i uslugu u vinarijama", rekao je Stiplošek.

Oznaku s tri zvjezdice dobila je Vinarija Kezele, s dvije zvjezdice vinarije Vostinić - Klasnić i Trdenić, s jednom zvjezdicom vinarije Miklaužić i Mikša, a oznaku s preporukom dobila je Vinarija Ilovačak.