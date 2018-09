Šef njemačke obavještajne službe ne vjeruje da su u Chemnitzu napadani migranti

Šef njemačkih obavještajaca Hans-Georg Maassen u petak je izrazio sumnju da su u Chemnitzu nakon ubojstva Nijemca bili proganjani migranti, čime je potkopao kancelarku Angelu Merkel koja je rekla da snimke iz tog istočnog grada "veoma jasno" pokazuju mržnju.

Michael Kretschmer, konzervativni premijer savezne države Saske, rekao je u srijedu da migranti nisu proganjani, no Merkel je odbacila njegovu izjavu, tvrdivši kako snimke pokazuju "mržnju... i progon nevinih ljudi".

Maassena je podržao i Rolland Woeller, ministar unutarnjih poslova Saske i član CDU-a koji je rekao kako čelnik BfV-a ima njegovo povjerenje. Za televiziju MDR je kazao kako "glavni tužitelj Saske također nema saznanja o lovu na vještice".

No sindikat njemačkih novinara pozvao je Maassena da povuče svoje tvrdnje jer da izvještaji njihovih kolega iz Chemnitza dokazuju da su ljudi u tom gradu proganjani i napadani.

"Ako Maassen ne može bez ikakve sumnje potkrijepiti svoje izjave, on nije primjeren" za tu funkciju i mora što prije odstupiti, priopćio je sindikat.

To smatra i čelnica ljevičarskih zelenih u parlamentu Katrin Goering-Eckardt koja kaže da Maassenova odluka da se usredotoči na videosnimku umjesto na to da su neki prosvjednici u Chemnitzu ilegalno salutirali Hitleru pokazuje da on više ne može biti na toj funkciji.