SDP u subotu dobiva novog šefa, tko bi bio bolji - Hajdaš Dončić ili Paunović?

Hajdaš Dončić je protekle subote u prvom krugu izbora osvojio najveći broj glasova, 48,78 posto, te mu je malo nedostajalo do pobjede. No planove mu je pomrsio gradonačelnik Makarske Zoran Paunović jer je dobio 20,65 posto glasova.

Na Hajdaša Dončića mnogi gledaju kao na kandidata kontinuiteta, bliskog i predsjedniku Zoranu Milanoviću, ali i dosadašnjem predsjedniku stranke Peđi Grbinu. On sam ipak je najavio, kako je ispričao i u intervjuu za tportal , neke promjene u funkcioniranju SDP-a ako pobijedi na izborima. Fokus bi mu prvenstveno bio na lokalnim organizacijama, no namjerava ojačati i rad stranke u Saboru.

S druge strane, Paunović umalo da se nije ni našao u izbornoj utrci. Prvo je bio eliminiran kao kandidat jer mu je nedostajalo 11 dana do pet godina staža u stranci, no potom se utvrdilo da stranački statut tako nešto ne propisuje, što mu je omogućilo da se i njegovo ime nađe na listiću.

Zbog toga se, kazao je nakon subote, osjećao kao Goran Ivanišević na Wimbledonu 2001., kada je s pozivnicom stigao na turnir i osvojio ga. Kao svoj adut Paunović je u najavi kandidature istaknuo politiku okupljanja. 'Prečestim izbacivanjem članova, prepucavanjima i sitničavim birokratiziranjem pobjeda se ne može dosegnuti; okupljanjem i privlačenjem širokog spektra ljudi te ideja s ljevice i široko zahvaćenog političkog centra to se zasigurno može', poručio je.

U njegovu timu, kazao je u ponedjeljak za tportal, ima mjesta i za Hajdaša Dončića, no njega ne vidi kao čelnu osobu stranke. 'Donosim novu energiju i snagu, uvažavam Hajdaša Dončića, ali mislim da on nije za lidera SDP-a jer predstavlja postojeći establišment. On ne može donijeti preokret da bismo postali pobjednička stranka', poručio je Paunović.